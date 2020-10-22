محمد موسى: فرع بنك قناة السويس بالعروبة "حاجة تفرح" (فيديو)

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قال الإعلامي محمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه باستغلال كافة المنشآت التاريخية والاستفادة منها، وهو ما قام به بنك قناة السويس، من خلال تطوير وافتتاح فرع البنك الجديد بالعروبة، والذي يمثل تحفة معمارية رائعة، تسر الناظرين.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن اللي يشوف الفرع الجديد لبنك قناة السويس، ميقولش عليه فرع بنك، دا متحف أثري، وهو يمثل تعظيم القيمة التاريخية للمباني المصرية المملوكة للمؤسسات الوطنية.



وتابع محمد موسى: "أن بنك قناة السويس يساهم في دعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجي، ويستهدف خدمة عملائه بفرع العروبة، بجانب تخصيص مكان لخدمة كبار العملاء مع منحهم تجربة بنكية مختلفة، وذلك من خلال تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة التي تم تجهيز الفرع بها، وكذلك الشاشات التفاعلية التي تتيح التواصل مع ممثلي خدمة العملاء بالصوت والصورة لتيسير الحصول على الخدمة المصرفية المطلوبة، وكذلك المنتجات التي تدعم تطوير خطط أعمالهم".



كما يضم الفرع غرفه اجتماعات مزودة بأحدث تقنيات الفيديو كونفرانس بهدف تسهيل التواصل بين العملاء وموظفي البنك في الفرع الرئيسي، وايضا بما يمنحهم فرصة أكبر لتيسير أعمالهم.

