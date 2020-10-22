محمد موسى يعرض استغاثة أهالي طور سيناء بسبب الإسكان الاجتماعي (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة أهالي مدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء بالمسئولين بعد دفعهم 20 ألف جنيه مقدم تعاقد على وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الشباب منذ 4 سنوات مضت وفوجئوا برد مقدمات التعاقد دون حصولهم على الوحدات المقرر إنشائها.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عدد الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية 2000 شخص، وتنطبق طبقا عليهم الشروط المقررة في الإعلان ولافتا ان عدم حصولهم على الوحدات السكنية أصابهم بالاحباط واليأس خاصة أنهم يقطنون في وحدات سكنية بالإيجار بالإضافة إلى أنهم اقترضوا من البنوك لدفع مقدمات الحصول على وحدات سكنية للشباب.

وتابع الأهالي، في استغاثتهم لبرنامج "خط أحمر" النائب غريب أحمد حسان عضو مجلس الشعب تقدم بطلب من أجل حصولهم على قطعة أرض بدلا من الوحدة السكنية وحصل على موافقات من مجلس الوزراء ومن المحافظة وتم تحديد الأرض وتقسيمها إلا أنهم فوجئوا بإعلان بتاريخ قديم باسم مجلس مدينة الطور يفيد برد جميع مقدمات حجز الوحدات السكنية دون أسباب.

وناشد "موسى" وزير الإسكان والمسئولين في محافظة جنوب سيناء ومدينة الطور الاستماع إلى شكواهم وعرض أسباب رد مقدمات حجز الوحدات السكنية خاصة أنهم باعوا الغالي والنفيس من أجل توفير هذه المقدمات.

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