محمد موسى: القمامة أمام حي الجامعة بالمنصورة قنبلة موقوتة على وشك الانفجار

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رصد برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تزايد انتشار القمامة بشكل سريع ومخيف، بمحافظة الدقهلية، وخاصة فى منطقة حى الجامعة بالمنصورة الملاصقة لسور الجامعة العريقة.



وقال الإعلامي محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" مساء اليوم، إن القمامة كست محولات الكهربا مما ينذر بخطر كبير في حال نشوب النار فيها، فسرعان ما تصل إلى محولات الكهرباء بالإضافة إلى أنه هناك بعض السيارات مركونة مما يشيرا إلى أن نشوب أي حرائق ستكون العواقب وخيمة مما يتسبب في إهدار للمال العام.



وأضاف، مشكلة انتشار القمامة تعد من الكوارث التي يجب على المسئولين الألتفات إليها والعمل على حلها بشكل جذري، فضلا عن جلبها الروائح الكريهة، حيث تشكل هذه الأزمة قنبلة موقوتة.



وناشد "موسى"، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توجيه رؤساء الأحياء يتنظيف الشوارع لمنع الكوارث التي يمكن أن تحدث في أى وقت.

