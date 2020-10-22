هدى عبد الناصر تروي كواليس ما دار في منزل الزعيم قبل خطاب التنحي (فيديو)

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ورحل جمال عبدالناصر في 28 سبتمبر عام 1970، فبعد انتهاء القمة العربية الطارئة يوم 28 سبتمبر 1970، عانى ناصر من نوبة قلبية. ونقل على الفور إلى منزله، حيث فحصه الأطباء، وتوفي ناصر بعد عدة ساعات، حوالي الساعة السادسة مساءً.



وجمال عبد الناصر هو ثاني رؤساء مص، وتولى رئاسة الجمهورية من عام 1956 إلى وفاته، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق وشغل وقتها منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة.



قالت هدى جمال عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إنها فوجئت مثل باقي المصريين بخطاب التنحي للزعيم بعد هزيمة عام 1967.وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسرة الزعيم جمال عبد الناصر كانت مهزوزة بالهزيمة وليس باستقالة جمال عبد الناصر.وتابعت أن والدتها بعد خطاب تنحي جمال عبد الناصر شعرت أنها سوف تعود للعيش حياة طبيعة كونه مشغول دائما.