الري: نسعى لتحويل مياه الأمطار إلى مصدر خير (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:49 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس حسن يحيي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بوزارة الري، إن المحافظات المحاطة بالجبال هي الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، خلال فصل الشتاء لتجمع المياه فوقها ثم تتحول إلى سيول.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": سياسة الوزارة هي الاستفادة بكل قطرة مياه وتحويلها إلى أمطار خير، والاستفادة بها في شحن الخزانات الجوفية أوالري أوالشرب أوالزراعة الموسمية.

واختتم رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بوزارة الري: موجة الطقس السيئ الفترة القادمة ستضرب منطقة الدلتا وجنوب سيناء مطالبا المواطنين بضرورة اتباع تعليمات وارشادات وزارة الري من خلال وسائل الإعلام المختلفة حفاظا على سلامة الجميع.

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