مجدي عبدالحليم: "ولادنا في وزارة الداخلية جاهزين دائما لكل حاجة".. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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وجه اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية لوزارة الداخلية بشكل عام، وخاصة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك لمجهودهم الكبير في الاستعدادات لتأمين انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال اللواء مجدي عبدالحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن استعدادات وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب لم تبدأ اليوم أو امس، وإنما هي من فترة طويلة، وذلك من خلال وجود تنسيق بين كافة القطاعات، واجتماعات متوالية وغرف عمليات، حتى يتم الخروج من العرس الديمقراطي بأجمل صورة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن اجتماع وزير الداخلية اليوم مع مساعديه ومع القيادات، هو اجتماع أخير من أجل وضع اللمسات النهائية والنقاط الأخيرة بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الصحة، لانتخابات مجلس النواب.

وتابع: "وزارة الداخلية وقياداتنا وولادنا في الداخلية جاهزين في أي لحظة، لتأمين أي عرس ديمقراطي أو أي احتفالات مصرية، أو مكافحة الخارجين عن الأمن في مصر، ويتم التصدي لأي خروج عن القانون أو عمليات إرهاب، وهو الأمر الذي يتم بمجهود الشعب المصري".

وأردف "عبدالحليم": أن الشعب المصري لديه وعي كامل في الوقت الحالي، واحنا بنشجهم ينزلوا يشاركوا في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم".

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