الري: مستعدون لمواجهة مخاطر فصل الشتاء (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:23 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس حسن يحيي رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بوزارة الري، إن قيادات الوزارة تواصل استعداداتها منذ نهاية شهر مايو الماضي لمواجهة مخاطر فصل الشتاء.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم تخفيض مناسيب المياه في المصارف، ومتابعة جاهزية كافة المخرات لاستقبال المياه، لافتا أن هناك تنسيق بين جميع القيادات بالمحافظات وبعض الوزارات من أجل التصدي لأمطار الشتاء.

وأضاف "يحيي"، هناك غرفة عمليات طوارئ لمتابعة التطورات على مدار الساعة، مطالبا سائقي المركبات على الطرق السريعة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار.

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