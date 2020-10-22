أنشيلوتي: بيكفورد حزين ومحبط بعد إصابة فان دايك

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريب إيفرتون، أن حارس مرمي فريقه بيكفورد، محبط للغاية بعد تسببه في الإصابة الكبيرة التي لحقت بفان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي.

وتعرض فان دايك للإصابة في الرباط الصليبي للركبة، وهو ما يتطلب إجراء جراحة سوف تبعده عن ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي على الأرجح.

وقال انشيلوتي للصحفيين "لكي نكون واضحين ، نعرب حقا عن آسفنا لإصابة فيرجيل فان دايك"

وأضاف المدرب الإيطالي "كل واحد منا يأمل أن يتمكن فان دايك من التعافي قريبا وأن يكون بصحة جيدة".

وأفلت بيكفورد من أي عقوبة من جانب اتحاد الكرة الإنجليزي، بسبب التحامه العنيف مع فان دايك خلال إحدى الكرات المشتركة، بعدما رأى مسؤولو الاتحاد أن هذا الالتحام لم يكن متعمدا.

وتعرضت طريقة التحام بيكفورد لانتقادات على نطاق واسع - حيث دعا الكثيرون إلى فرض عقوبة عليه بأثر رجعي - وقال أنشيلوتي إن حارس المرمى كان مستاء بشكل خاص.

وأوضح أنشيلوتي "جوردان كان يحاول الوصول إلى الكرة. لم يكن يرغب في إيذاء فيرجيل فان ديك".

وشدد مدرب إيفرتون "هذا الالتحام كان مع سبق الإصرار من هذا وذاك، في رأيي، مبالغ فيه. فيرجيل فان ديك يدرك ذلك".

وأختتم أنشيلوتي حديثه قائلا "جوردان حزين ومحبط حقا. لقد كان اصطداما قويا، ربما كان خطأ، لكن يمكن أن يحدث ذلك في بعض الأحيان في كرة القدم".

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