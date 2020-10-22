تعرف على الموعد الجديد لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي بدوري الأبطال

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements



لا صوت يعلو في نادي الزمالك، فوق مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الرجاء المغربي، المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الزمالك والرجاء المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق يوم 1 من نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد حقق الفوز على الرجاء المغربي، في مباراة الذهاب، بفضل هدف أشرف بن شرقي، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد أبو جبل.

من جانبه يستعيد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عددا من عناصره الأساسية أمام الرجاء المغربي، أبرزها حازم إمام وفرجاني ساسي الذي ثبتت سلبية عينته لفيروس كورونا، فيما يستمر غياب محمود علاء للإصابة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء للأول من نوفمبر المقبل بسبب إصابات كورونا في صفوف الفريق المغربي والتي وصلت إلى 14 لاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا تاجيل مباراة الزمالك الرجاء الدور النصف نهائي

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ يوم

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 9 ساعات

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

خاص.. محمود أبو رجيلة: "الزمالك سيعبر الرجاء البيضاوي المغربي في هذه الحالة فقط"

موعد مباراة الزمالك والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

هل رفض فرجاني ساسي المشاركة مع الزمالك أمام الرجاء ؟.. وكيله يرد

موعد مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

06:02 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»