تعرف على الموعد الجديد لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي بدوري الأبطال













لا صوت يعلو في نادي الزمالك، فوق مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الرجاء المغربي، المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال





ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الزمالك والرجاء المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق يوم 1 من نوفمبر المقبل بالقاهرة.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد حقق الفوز على الرجاء المغربي، في مباراة الذهاب، بفضل هدف أشرف بن شرقي، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد أبو جبل.





من جانبه يستعيد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عددا من عناصره الأساسية أمام الرجاء المغربي، أبرزها حازم إمام وفرجاني ساسي الذي ثبتت سلبية عينته لفيروس كورونا، فيما يستمر غياب محمود علاء للإصابة.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء للأول من نوفمبر المقبل بسبب إصابات كورونا في صفوف الفريق المغربي والتي وصلت إلى 14 لاعب.