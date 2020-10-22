تراجع تكلفة الرهن العقاري الأمريكي لمستوى قياسي جديد

كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً تراجع إلى عند 2.8 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، مقارنة مع 2.81 بالمائة في الأسبوع السابق له.





وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجل معدل الرهن العقاري الأمريكي مستوى 3.75 بالمائة.





كما تراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى مستوى 2.33 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقارنة مع 2.35 بالمائة في الأسبوع الماضي.





وقال "سام خاطر" كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك": "تظل معدلات الرهن العقاري منخفضة للغاية، مما يوفر لأصحاب المنازل الذين لم يستغلوا هذه البيئة بالفعل فرصة كبيرة للقيام بذلك".