استقالة 30 عضوا من حزب رئيس وزراء تركيا الأسبق

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن 30 عضوا استقالتهم من حزب "المستقبل"، الذي يترأسه أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، وذلك في أعقاب مؤتمر الحزب في بلدة بولاية بورصا التركية.

 

وجاءت الاستقالات على خلفية عدد من النزاعات، التي أعقبت مؤتمر الحزب في بلدة جامليك التابعة لولاية بورصا.

 

ومن بين المستقيلين الـ30، نورغول جونار التي تتولى رئاسة شعبة الحزب بالبلدة، و9 أعضاء باللجنة الإدارية، و8 أعضاء بالإدارة الاحتياطية، بالإضافة إلى 13 عضوا آخرين.

 

من جهتها، أكدت جونار، على أنهم "تقدموا باستقالتهم من الحزب في 14 أكتوبر الجاري".

 

وقالت: "اضطررنا للأسف، إلى تقديم استقالتنا من الحزب الذي أخلصنا له منذ يوم تأسيسه وذلك بسبب عدد من النزاعات داخل الإدارة"، مضيفة: "من دفعوا الحزب إلى هذه الحالة هم المسؤولون عن هذه الاستقالات".

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