مي عمر تشارك جمهورها صورة من مسلسل "لؤلؤ"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة مي عمر صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء تصويرها مسلسلها "لؤلؤ" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة شبابية ومختلفة، وكتبت تعليقا قائله: "لؤلؤ".

ويعتبر مسلسل "لؤلؤ" هو أول تجربة بطولة مطلقة للفنانة مي عمري، وذلك عقب مشاركتها في مسلسل "الفترة" في شهر رمضان الماضي والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية، بمشاركة عدد من الفنانين.

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