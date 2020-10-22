المؤسس عثمان ٣٠ | مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 كاملة لأبن ارطغرل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:44 م
المؤسس عثمان
المؤسس عثمان
Advertisements
المؤسس عثمان ٣٠ | مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 كاملة لأبن ارطغرل

متابعينا الكرام الآن يوفر قصة عشق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 مترجمة كاملة، ونستكمل معكم أحداث الأسبوع الماضي التي كانت بثاني حلقات الموسم الثاني من المؤسس عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، وسنتعرف علي أحداث قوية بعد أن عاد سافجي وأصبحت مهمة الغازي أرطغرل صعبة في الاختيار بين أثنين من أكفأ محاربين الكاي وهما ولديه osman وسافجي.

استكمالاً للفتوحات التي بدأها أرطغرل بن سليمان شاه، يقوم بعمل مهمة كبيرة من أجل تحديد قائد فرسان القبيلة، وسيكون من السهل عليه الاختيار لخبرته الطويلة في الحروب، وخلال مسلسل عثمان 30 مترجم نتعرف علي مصير القائد الجديد، والذي كان كثيراً من الجمهور توقع أن يكون سافجي الأخ الأوسط لعثمان.


مسلسل عثمان ٣٠ osman bin ertgrl

بداية الموسم الثاني قوية، ونتابع خلال مسلسل المؤسس عثمان ح 30 مترجمة تفاصيل مهمة كثيرة، بعد أن أصبح الخطر يحيط بمحاربي الكاي والقبيلة ككل من كافة الاتجاهات ووجود خطر الصليبين والمغول في نفس الوقت، وهو ما يدفع أرطغرل إلي سرعة اختيار رئيس المحاربين وهو ما سنتعرف عليه خلال قيامة عثمان حلقة 30 الليلة.

تتابعون حلقة مسلسل قيامة عثمان 30 كاملة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كما يتم عرضها بتمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن، كما يتم العرض بتمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وهذه المواعيد نفسها يوم الخميس للحلقة باللغة العربية.


تردد atv الناقلة قيامة عثمان ٣٠

تعرض قناة أي تي في مسلسل المؤسس عثمان حلقة 30 باللغة التركية، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:-

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11628.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي ’’v’’.

ينقل التردد السابق حلقات مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني عبر شاشاته خلال النايل سات، ولكن يكون باللغة التركية، وتذيع قنوات مثل قناة اليرموك والفجر حلقة المسلسل يوم الخميس بنفس الأوقات لكن مترجم بالعربية عبر الشاشات المختلفة.


المؤسس عثمان الحلقة 30 مترجمة

أحداث كثيرة خلال مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 مترجمة تنتظرنا الليلة، حيث انتهت قناة أي تي في من عرض الأحداث، وتوفر قصة عشق عثمان بن ارطغرل الموسم الثاني وثالث حلقات هذا الموسم الليلة كاملة.

المؤسس عثمان ٣٠ | مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 كاملة لأبن ارطغرل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 30 المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 8 ساعات

سيناريو وحيد يقرب أحمد فتحي من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شوف الحلقة 137 من مسلسل أرطغرل حصريا على قناة TRT 1 التركية.. والقنوات الناقلة على جميع الأقمار

مشاهدة قيامة عثمان الحلقة 4 كاملة مترجمة .. إليكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي المؤسس عثمان Kurulus Osman

مشاهدة مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7 مترجم | أحداث مثيرة في الحلقة السابعة مسلسل المؤسس عثمان.. ننشر تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة Kuruluş Osman 7

Kuruluş Osman ٧.. بث مباشر مسلسل عثمان بن ارطغرل الحلقة 7 بجودة عالية HD على قناة قناة ATV التركية الناقلة لقيامة عثمان

عثمان بن ارطغرل الحلقة 7 | شاهد الحلقة السابعة من مسلسل قيامة عثمان مدبلجة جود اتش دي.. اعرف تردد قناة ATV التركية الناقلة Kuruluş Osman 7

قيامة عثمان الحلقة 10.. بلغاي ينقلب على عليشار ويهدد منصبه في مسلسل المؤسس عثمان | شاهد أحداث Kuruluş Osman الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

10:31 ص

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

06:02 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»