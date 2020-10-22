المؤسس عثمان ٣٠ | مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 كاملة لأبن ارطغرل

متابعينا الكرام الآن يوفر قصة عشق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 مترجمة كاملة، ونستكمل معكم أحداث الأسبوع الماضي التي كانت بثاني حلقات الموسم الثاني من المؤسس عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، وسنتعرف علي أحداث قوية بعد أن عاد سافجي وأصبحت مهمة الغازي أرطغرل صعبة في الاختيار بين أثنين من أكفأ محاربين الكاي وهما ولديه osman وسافجي.





استكمالاً للفتوحات التي بدأها أرطغرل بن سليمان شاه، يقوم بعمل مهمة كبيرة من أجل تحديد قائد فرسان القبيلة، وسيكون من السهل عليه الاختيار لخبرته الطويلة في الحروب، وخلال مسلسل عثمان 30 مترجم نتعرف علي مصير القائد الجديد، والذي كان كثيراً من الجمهور توقع أن يكون سافجي الأخ الأوسط لعثمان.









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بداية الموسم الثاني قوية، ونتابع خلال مسلسل المؤسس عثمان ح 30 مترجمة تفاصيل مهمة كثيرة، بعد أن أصبح الخطر يحيط بمحاربي الكاي والقبيلة ككل من كافة الاتجاهات ووجود خطر الصليبين والمغول في نفس الوقت، وهو ما يدفع أرطغرل إلي سرعة اختيار رئيس المحاربين وهو ما سنتعرف عليه خلال قيامة عثمان حلقة 30 الليلة.





تتابعون حلقة مسلسل قيامة عثمان 30 كاملة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كما يتم عرضها بتمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن، كما يتم العرض بتمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وهذه المواعيد نفسها يوم الخميس للحلقة باللغة العربية.









تردد atv الناقلة قيامة عثمان ٣٠





تعرض قناة أي تي في مسلسل المؤسس عثمان حلقة 30 باللغة التركية، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:-





القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11628.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي ’’v’’.





ينقل التردد السابق حلقات مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني عبر شاشاته خلال النايل سات، ولكن يكون باللغة التركية، وتذيع قنوات مثل قناة اليرموك والفجر حلقة المسلسل يوم الخميس بنفس الأوقات لكن مترجم بالعربية عبر الشاشات المختلفة.









المؤسس عثمان الحلقة 30 مترجمة



