مرتضى منصور ينشر خطاب الزمالك وشروطه للكاف حول تأجيل مباراة الرجاء

عرض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك”، الخطاب المرسل من نادي الزمالك إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” حول مباراة الرجاء.





وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر اليوم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي كان مقرر له أن يقام يوم السبت المقبل ليقام في اليوم الأول من نوفمبر وذلك بسبب إصابة 14 لاعب من الفريق المغربي بفيروس كورونا.





مرتضى منصور عرض الخطاب الذي تم إرساله للكاف أمس وجاء الخطاب موقعاً بإمضاء اللواء علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي.





وفي الخطاب أوضح نادي الزمالك إلتزامه بخوض المباراة أمام الرجاء 24 أكتوبر، لكنه لم يمانع التأجيل مع وضع شرطان لهذا الأمر وهما:





أولاً: تأجيل نهائي دوري الأبطال في حال تأهل الزمالك إلى عدد أيام مساوية للأيام الذي يؤجل خلالها نصف نهائي البطولة أمام الرجاء.





ثانياً: في حال عدم تأجيل النهائي فيتم تأجيل المباراة التي ستقام بين الأهلي والوداد لتقام المباراتين في يومين متتاليين نظرًا لتكافؤ الفرص.





وسيلتقي الأهلي مع الوداد المغربي غداً الجمعة بستاد القاهرة في إياب نصف النهائي بعد أن فاز ذهاباً بهدفين دون رد.



