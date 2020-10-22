'الإعلاميين': غرفة عمليات ولجنة رصد لانتخابات البرلمان

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:41 م
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
ميسون أبو الحسن
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عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، اجتماعًا، اليوم الخميس، واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب.

وتمثلت هذه القرارات في تشكيل غرفة عمليات لمتابعة، وتسهيل عمل الإعلاميين في اللجان الانتخابية، عضوية كل من: الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة سكرتير عام النقابة، والإعلامي خالد فتوح أمين الصندوق، والإعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس، والإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب.

 كما اتخذ المجلس قرارًا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس النواب، برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس، وعضوية كل من: "الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، وعبدالرحمن رشاد  رئيس الإذاعة الأسبق، وعضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق، والدكتور أيمن منصور رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة إلهام يونس رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة الشروق، والدكتور أحمد عادل مدير المرصد الإعلامي(مقررًا للجنة).

وأكد مجلس النقابة على ثقته في الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات، الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعي والعرس الديمقراطي، الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.

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