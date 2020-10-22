المدير الفني لبلبيس.. متواجد مع الفريق بالموسم الجديد وصفقاتنا القادمة " سوبر "

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أكد طارق جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بلبيس أنه متواجد مع الفريق خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .



وأضاف " جمال " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أنه استغل فترة بقاءه مع الفريق خلال اخر مباريات الموسم المنقضي في التعرف على امكانيات اللاعبين وتحديد المراكز التي ستحتاج تدعيم بالفريق .



وأشار " جمال " أن الفريق يتواجد به عناصر مميزة لكن

ينقصه بعض اللاعبين اصحاب الخبرات ، وأنه يدرس مع مدير الكرة التعاقد مع بعض الصفقات " السوبر " وتم الانتهاء من ضم اللاعب محمد المالح لاعب الأهلي وبلدية المحلة .



ويضم الجهاز الفني لفريق بلبيس كلا من : طارق جمال مدير فني ، محمد بيومي مدير الكرة ، احمد المصري مدرب عام ، احمد جلال مدرب عام ، يسري عبداللاه مدرب حراس ، عدلي عبده مدير اداري ، محمد مطر شئون لاعبين ، ابراهيم فؤاد شئون لاعبين .