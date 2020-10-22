باتشيكو يحسم موقف ساسي من المشاركة ضد الرجاء





حسم البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، موقف التونسي فرجاني ساسي، من المشاركة ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي.





ويستضيف الزمالك نظيره الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الفارس الابيض ذهاباً بهدف دون رد.





وأكد مصدر مطلع داخل جهاز نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي سينضم لقائمة الفريق التي ستواجه الرجاء.





وأوضح المصدر، أن ساسي أصبح جاهزاً لخوض الرجاء، ويبقى خيار إشراكه أساسياً في يد باتشيكو.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قام بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل بسبب إصابات كورونا في صفوف النادي المغربي.