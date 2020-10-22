ليون يقترب من ضم "صخرة برشلونة"









بدأ نادي برشلونة في ترتيب أوراقه قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية المقبل من أجل غربلة الفريق لإضافة عدد من العناصر المميزة داخل تشكيل المدرب الهولندي رونالد كومان.





فمنذ اللحظة الأولي التي هبطت فيها طائرة المدرب الهولندي في مدينة برشلونة، قرر الإستغاء عن 4 لاعبين من الفريق، استطاع التخلص من ثلاثة منهم، وأصبح الأخير بمثابة الشوكة في ظهر كومان .





حيث رفض مسئولي برشلونة كافة العروض المقدمة للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب الفريق الميركاتو الماضي خاصة في ظل أهتمام طفيف من أندية الكالتشيو الايطالي على رأسها روما ونابولي، لكن الأمر قد تغير بعد بقاء كوليبالي وسمولينج.





وأشار موقع " دون بالون " أن نادي ليون الفرنسي مازال يحن لعودة أومتيتي من جديدة إلي الدوري الفرنسي.





ويحاول أولاس رئيس نادي ليون خلال الأيام الماضية إدراج المدافع الفرنسي في صفقة إنتقال لاعبة الهولندي ممفيس ديباي إلي برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو ما رفضة جوزيب ماريا بارتوميو بشدة.





ويهدف بارتوميو إلي الاستفادة المادية من اللاعب الذي يتقاضي سنوياً حوالي 12 مليون يورو داخل الكامب نو.





وفي سياق آخر متصل، ذكر موقع " لو 10 سبورت " الفرنسي أن إدارة ليون تسعي لتقديم عرض لبرشلونة بقيمة 10 مليون يورو بالإضافة إلي متغيرات بقمية 3 مليون يورو لحسم الصفقة بشكل نهائي.





وأكد الموقع أن بارتوميو في اتجاه كبير للموافقة على العرض المقدم خاصة في ظل رغبة اللاعب في العودة إلي نادية السابق لبدء مرحلة جديدة بعد الخروج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان .



