هيئة مكتب نقابة المهندسين تناقش ملفات الاستثمار والتحول الرقمي

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اجتمع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وهيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء المكتب الفني للنقابة برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، وعضوية السادة الوزراء الدكتور المهندس ابراهيم فوزي وزير الصناعة الاسبق، المهندس شريف هداره وزير البترول الاسبق، المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، والمهندس شريف حماد وزير البحث العلمي الاسبق، والدكتور مهندس رؤف درويش، والدكتور مهندس حكيم العفيفي.



وتناول الإجتماع موضوعات وملفات هامه تم طرحها من قبل المهندس هاني ضاحي كان علي رأسها، ملف الإستثمار حيث تم مناقشة الاستثمار الامثل للأصول الثابتة للنقابة ودراسة فرص الإستثمار المختلفة بما يحقق عوائد إضافية لنقابة المهندسين، بالإضافة إلي ملف الشئون الفنية ومزاولة المهنة ومنها اعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي الإقتصادية لاي مشروعات ستقوم النقابة بتنفيذها، وإعداد ميثاق شرف لمزاولة المهنة، كذلك ملف اعادة الهيكلة..ووضع إقتراح الهيكل الاداري المناسب لادارة النقابة.



كما تم مناقشة ملف التحول الرقمي.. وإتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لانظمة النقابة الإدارية والمالية والفنية وكافة الخدمات النقابية المقدمة للسادة الأعضاء، وإعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وانشطتها العلمية.



واختتم الإجتماع بملف مستشفى المهندسين بمدينة بدر على أن يتم خلال ١٥ يوما إعداد مستندات الطرح لمشروع المستشفى ودعوة المستثمرين للمشاركه في المشروعِ.