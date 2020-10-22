لضمان سيطرة الإخوان.. بريد هيلاري يكشف إعادة هيكلة الشرطة المصرية

لضمان سيطرة الإخوان.. بريد هيلاري يكشف إعادة هيكلة الشرطة المصرية
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:25 م
وكالات
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لا تزال التسريبات المتعلقة بالبريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تتوالى حاملة معها مفاجآت كشفت تدخلها في شؤون دول المنطقة.
ووفقا لما أوردته قناة "مداد
نيوز"، فكان آخر المفاجآت تفاصيل اجتماع جمعها بالرئيس المصري السابق محمد
مرسي التسريبات الجديدة التي يعود تاريخها إلى 31 أغسطس 2016.
وكشفت أن هيلاري كلينتون اجتمعت بمحمد
مرسي عقب وصوله إلى الحكم وعرضت عليه إرسال فريق من الشرطة وخبراء أمن أمريكيين
إلى مصر بشكل سري.
وأوضحت التسريبات أن الهدف من عرض
هيلاري هو "إعادة هيكلة" جهاز الشرطة المصري ما يضمن لتنظيم الإخوان
حينها السيطرة على "الشرطة المصرية" واستخدامها في قمع أي تحركات
معارضة لـ"تنظيم الإخوان"
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