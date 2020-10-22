لضمان سيطرة الإخوان.. بريد هيلاري يكشف إعادة هيكلة الشرطة المصرية

لا تزال التسريبات المتعلقة بالبريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تتوالى حاملة معها مفاجآت كشفت تدخلها في شؤون دول المنطقة.

ووفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز"، فكان آخر المفاجآت تفاصيل اجتماع جمعها بالرئيس المصري السابق محمد مرسي التسريبات الجديدة التي يعود تاريخها إلى 31 أغسطس 2016.

وكشفت أن هيلاري كلينتون اجتمعت بمحمد مرسي عقب وصوله إلى الحكم وعرضت عليه إرسال فريق من الشرطة وخبراء أمن أمريكيين إلى مصر بشكل سري.

وأوضحت التسريبات أن الهدف من عرض هيلاري هو "إعادة هيكلة" جهاز الشرطة المصري ما يضمن لتنظيم الإخوان حينها السيطرة على "الشرطة المصرية" واستخدامها في قمع أي تحركات معارضة لـ"تنظيم الإخوان"