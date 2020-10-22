"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخصص 10 ملايين دولار لدعم الشركات الناشئة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمار مبلغ 10 ملايين دولار، في صندوق رأس المال المخاطر "بادية إمباكت سكويرد" الذي تديره شركة سيليكون بادية، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الخميس.





ويوفر صندوق "بادية امباكت سكوير" تمويلاً بديلاً في الأسهم لشركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وسيركز الصندوق على الاستثمارات في هذه الشركات في مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، مع التركيز بشكل رئيسي على الأردن ومصر.





وبعد هذا هو الاستثمار الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شركة سيليكون بادية، بعد أن استثمر مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي في صندوق "بادية امباكت" عام 2014. وتستثمر "سيليكون بادية" في شركات التكنولوجيا التي تطور منتجات وخدمات لقطاعات مختلفة من بينها الرعاية الصحية والخدمات المالية والنقل.





وقالت آن فوسيمالي مديرة صناديق الأسهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "لقد جاء استثمارنا هذا والإغلاق الأول للصندوق في وقت تشهد فيه الأسواق وضعاً حرجاً. وسيمكن هذا التمويل الشركات في المراحل المبكرة من النمو والاستفادة من الخبرات المطلوبة لتحقيق تطورها المستقبلي، وسيدعم هذا بدوره اقتصاد المعرفة في منطقة جنوب وشرق المتوسط".





وقال ايميل كبيسي الشريك الإداري لشركة سيليكون بادية: "إن التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتجدد تجاه سيليكون بادية يعكس مرونة شركائنا ويؤكد التزامهم تجاه مؤسسي الأعمال الذين يتحلون بالجرأة والشركات الناشئة المبتكرة التي تلعب دوراً مهماً في عملية خلق الوظائف الجديدة وتساعد في تحقيق الازدهار".





وأَضاف :"نحن نكمل الآن مهمتنا في الاستثمار لدعم الفرق الاستثنائية التي تصمم الحلول للتحديات العالمية الناشئة وبالتالي تسهم في تحقيق شمول اقتصادي واجتماعي أكبر للملايين في منطقتنا".





ويأتي دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسيليكون بادية في إطار "مرفق الابتكار في المراحل المبكرة" التابع للبنك، وهو عبارة عن تسهيلات بقيمة 100 مليون يورو يهدف إلى تلبية حاجات التمويل والدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في مراحلها الأولى في المنطقة.





ويواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر منذ العام 1992، وقدم حتى الآن 4.4 مليار يورو لأكثر من 200 صندوق قامت بدورها بتمويل أكثر من 1700 شركة في منطقة عمليات البنك.





واستثمر البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط أكثر من 12.6 مليار يورو موزعة على 274 مشروعاً منذ بداية نشاطاته في المنطقة في 2012.