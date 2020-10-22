بعد جائحة كورونا.. نجوى كرم تلتقي محبيها خلال حفل غنائي في بدبي في الهواء الطلق

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:09 م
نجوى كرم
نجوى كرم
لمياء علي
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تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في دبي بالهواء الطلق وذلك بعد توقف طويل بسبب ظروف جائحة "كورونا".

وأشعلت نجوى حماس جمهورها الإماراتي والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الرسمية بعد انتظار طال من عشاقها بسبب فيروس كورونا.

وعلقت نجوى عبر تويتر قائلة: ‏لاقونا بـ ٥ نوفمبر بفندق الحبتور - دبي حتى نرجّع ليالي الفرح.

يذكر أن آخر حفل غنائي للفنانة نجوى كرم كان بأول أزمة كورونا في ألمانيا، وها هي تعود بحفل ضخم في دبي قريبًا ومن المقرر أن يقام خارج الفندق بالهواء الطلق وليس بداخله وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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