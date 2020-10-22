موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل مناقشة ملف الصفقات، لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، مساء غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية، أن موسيماني تحدث مع لجنتي التخطيط والتعاقدات بالنادي الأهلي، وناقش معهم ملف الصفقات التي سيتعاقد معها بالإضافة إلى ملف المعارين.

وتابعت التقارير، أن موسيماني قرر تأجيل حسم ذلك الملف، لحين الانتهاء من مباراة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حفاظًا على تركيز اللاعبين.

وفاز الأهلي في مباراة الوداد أمام الوداد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء يوم السبت الماضي.

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