الجديد من HYUNDAI.. أسعار ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2021

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:00 م
هيونداي كريتا موديل 2021
هيونداي كريتا موديل 2021
Advertisements
الجديد من HYUNDAI.. أسعار ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2021

استقرت أسعار هيونداي كريتا 2021 الجديدة بمعدلاتها في شهر أكتوبر، دون زيادة أو نقصان مقارنة بالأسعار التي أعلن عنها الوكيل المحلي عند عرضها في السوق المحلي.


هيونداي كريتا موديل 2021

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لشركة هيونداي في مصر، في سبتمبر عن سيارة هيونداي كريتا الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا، موديل 2021.

تقدم هيونداي كريتا طراز 2021 الجديد كليًا في 4 فئات بأسعار تبدأ من 360 ألفًا للفئة القياسية و 375 ألف جنيه للفئة الثانية و 400 ألف جنيه للفئة الثالثة، ويصل سعر الفئة المجهزة بالكامل إلى 425 ألف جنيه.

تعتمد سيارة هيونداي الرياضية الجديدة على أذرع محرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 113 حصان، وترتبط بها ناقل حركة CVT بست سرعات.

بفضل محركها، يمكن للسيارة أن تبدأ من الثبات إلى 100 كم / ساعة في غضون 12.1 كم، وتبلغ سرعتها القصوى 169 كم، بينما يبلغ متوسط ​​استهلاكها للوقود 7.1 لترًا لكل 100 كم.

حصل طراز هيونداي كريتا 2021 على حزمة من تحديثات التصميم الخارجي التي أضافت لمظهرها الكثير من الجرأة والقوة، بالإضافة إلى مزايا الراحة والرفاهية التي تؤهلها للمنافسة في قطاع سيارات الدفع الرباعي.

تأتي CRETA 2021 بتصميم جديد يميزها بفضل المصابيح الأمامية LED، وشبكة عريضة، بالإضافة إلى الهيكل الذي أصبح أطول مقارنة بسابقه، ومصابيح LED خلفية مع شريط إضاءة في المنتصف.

يهدف فريق التصميم الداخلي إلى إنشاء مساحة محورها الإنسان توفر الراحة والأمان على جميع المستويات، حيث توفر CRETA مستويات متعددة من الحماية بدءًا من هيكلها الفولاذي الأحادي شديد الصلابة المصمم لامتصاص أقوى الصدمات بأمان.

تتميز Creta بميزات أمان قياسية من الفئة 1 بما في ذلك أقراص أمامية مهواة مقاس 16 بوصة ونظام ABS. يعمل نظام التثبيت الإلكتروني (ESP) ونظام HAC والوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة، جنبًا إلى جنب مع نظام تحذير ضغط الإطارات، كسلامة قياسية.

بالإضافة إلى مصابيح الضباب الأمامية، وكاميرا الرؤية الخلفية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، والمرايا الداخلية ذاتية التعتيم، بالإضافة إلى تركيبات الإضاءة التي تشمل المصابيح الأمامية LED، وأضواء تحديد المواقع LED، وأضواء LED النهارية، والمصابيح الخلفية LED الكاملة، وإضاءة المرآة الخارجية، تركيب مصباح توقف عالي، مرايا جانبية LED.

تضمنت المعدات الداخلية للسيارة مجموعة أدوات LCD مقاس 3.5 بوصة ، وحامل نظارات، وعتبات داخلية فاخرة، وفتحات تكييف خلفية، وعجلة قيادة قابلة للإمالة ، والتحكم في ارتفاع مقعد السائق، وطي المقعد الخلفي ، وتكييف أوتوماتيكي، وعجلة قيادة جلدية وناقل حركة.

الجديد من HYUNDAI.. أسعار ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيونداي كريتا موديل 2021 هيونداي كريتا موديل 2021

أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 8 ساعات

سيناريو وحيد يقرب أحمد فتحي من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ يوم

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر ومواصفات "أودي Q7" موديل 2018 في السعودية

هيونداي تكشف عن المزيد من اللقطات التشويقية لسياراتها Hyundai i20 N هاتشباك

هيونداي تبدأ إنتاج Hyundai i30 موديل 2020 المخصصة للسوق الأوروبي خلال أيام

تعرف على أسعار ومواصفات "بيجو 508" موديل 2020 في مصر

بالصور.. 6 سيارات جديدة في مصر تتراجع أسعارها بنحو 45 ألف جنيه "تعرف عليها"

في 14 يوما.. 6 سيارات جديدة تتراجع أسعارها في مصر حتى 45 ألف جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

10:31 ص

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

06:02 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»