الجديد من HYUNDAI.. أسعار ومواصفات هيونداي كريتا موديل 2021

استقرت أسعار هيونداي كريتا 2021 الجديدة بمعدلاتها في شهر أكتوبر، دون زيادة أو نقصان مقارنة بالأسعار التي أعلن عنها الوكيل المحلي عند عرضها في السوق المحلي.









هيونداي كريتا موديل 2021





أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لشركة هيونداي في مصر، في سبتمبر عن سيارة هيونداي كريتا الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا، موديل 2021.





تقدم هيونداي كريتا طراز 2021 الجديد كليًا في 4 فئات بأسعار تبدأ من 360 ألفًا للفئة القياسية و 375 ألف جنيه للفئة الثانية و 400 ألف جنيه للفئة الثالثة، ويصل سعر الفئة المجهزة بالكامل إلى 425 ألف جنيه.





تعتمد سيارة هيونداي الرياضية الجديدة على أذرع محرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 113 حصان، وترتبط بها ناقل حركة CVT بست سرعات.





بفضل محركها، يمكن للسيارة أن تبدأ من الثبات إلى 100 كم / ساعة في غضون 12.1 كم، وتبلغ سرعتها القصوى 169 كم، بينما يبلغ متوسط ​​استهلاكها للوقود 7.1 لترًا لكل 100 كم.





حصل طراز هيونداي كريتا 2021 على حزمة من تحديثات التصميم الخارجي التي أضافت لمظهرها الكثير من الجرأة والقوة، بالإضافة إلى مزايا الراحة والرفاهية التي تؤهلها للمنافسة في قطاع سيارات الدفع الرباعي.





تأتي CRETA 2021 بتصميم جديد يميزها بفضل المصابيح الأمامية LED، وشبكة عريضة، بالإضافة إلى الهيكل الذي أصبح أطول مقارنة بسابقه، ومصابيح LED خلفية مع شريط إضاءة في المنتصف.





يهدف فريق التصميم الداخلي إلى إنشاء مساحة محورها الإنسان توفر الراحة والأمان على جميع المستويات، حيث توفر CRETA مستويات متعددة من الحماية بدءًا من هيكلها الفولاذي الأحادي شديد الصلابة المصمم لامتصاص أقوى الصدمات بأمان.





تتميز Creta بميزات أمان قياسية من الفئة 1 بما في ذلك أقراص أمامية مهواة مقاس 16 بوصة ونظام ABS. يعمل نظام التثبيت الإلكتروني (ESP) ونظام HAC والوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة، جنبًا إلى جنب مع نظام تحذير ضغط الإطارات، كسلامة قياسية.





بالإضافة إلى مصابيح الضباب الأمامية، وكاميرا الرؤية الخلفية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، والمرايا الداخلية ذاتية التعتيم، بالإضافة إلى تركيبات الإضاءة التي تشمل المصابيح الأمامية LED، وأضواء تحديد المواقع LED، وأضواء LED النهارية، والمصابيح الخلفية LED الكاملة، وإضاءة المرآة الخارجية، تركيب مصباح توقف عالي، مرايا جانبية LED.



