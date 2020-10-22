ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد









يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة "كلاسيكو الأرض" التي ستجمع بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة السابعة لليجا، وتحديدًا عصر يوم السبت 24 أكتوبر.





يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات، وتعادل وهزيمة وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، بينما يتواجد فريق برشلونة بالمركز التاسع برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.





ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:-





1- باكو ألكاسير (فياريال) 4 أهداف

2- إياجو اسباس (سيلتا فيجو) 3 أهداف

3- جيرارد مورينو (فياريال) 3 أهداف

4- كريستيان بورتوجيز (ريال سوسيداد) 3 أهداف

5- لويس سواريز (أتليتكو مدريد) 3 أهداف

6- لويس موراليس (ليفانتي) 3 أهداف

7- أنسو فاتي (برشلونة) 3 أهداف

8- ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا) 3 أهداف

9- روبرتو لوبيز (ريال سوسيداد) هدفين