محافظ كفر الشيخ: التخفيضات على مخالفات البناء تصل لـ40% بالمحافظة (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم مراجعة كافة شرائح أسعار التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، حيث وصلت نسبة التخفيضات في المحافظة على أسعار التصالح لتصل إلى 40%. 

وأشار "نور الدين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنهم تلقوا نحو 80 ألف طلب تصالح، لافتا إلى أن هناك وسيلة لتلقي طلب التصالح من المواطن لتقليل الضغط، والتزاحم.

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجه المحافظات برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، خاصة أن المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 24و25 من شهر أكتوبر، في 14 محافظة.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن وزير التنمية المحلية وجه الوحدات المحلية في المحافظات بتنفيذ أي قرارات لتعديل أي مسميات للمدارس التي ستستخدم كمراكز انتخابات، حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، وطالب رؤساء المراكز والأحياء بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ولفت إلى أن التنمية المحلية فتحت غرفة العمليات، وتم ربطها بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة كافة الاستعدادات لتجهيز المقار الانتخابية، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار السادة الناخبين بشكل لائق، خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

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