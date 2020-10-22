تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات في مصر، رغم ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها ما زالت في الوضع المقبول، معقبًا: "نبتدي نقلق لما نرجع للمعدلات الإصابة اللي كانت قبل العيد".وتابع "عصمت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي منها تحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وهذا الأمر للأسف صعب خلال فصل الشتاء، في ظل رغبة المواطنين في التواجد في أماكن مغلقة، وعدم تهوية الأماكن بشكل جيد، نتيجة برودة الطقس.وشدد على ضرورة توعية الطلاب بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل يومي، وتهوية الفصول بشكل جيد، والأطفال الأكبر من 5 سنوات، عليهم ارتداء الكمامة، أما اثناء الجري فهناك ضرورة لخلع الكمامة، وعدم الاقتراب من الاصدقاء لعدم المساهمة في زيادة عدد الإصابات.