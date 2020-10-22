الموجة الثانية من كورونا.. طارق شوقي يعرض على الطلاب 3 اختيارات للمواجهة
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:54 م
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الموجة الثانية من كورونا.. طارق شوقي يعرض على الطلاب 3 اختيارات للمواجهة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك 3 خيارات لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لمواجهة مخاوف الوالدين من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
العام الدراسي الجديد
وأضاف شوقي، خلال مقابلة هاتفية مع برنامج ”مساء دي ام سي” المذاع على قناة “DMC” اليوم الأربعاء، أن الخيار الأول هو أن يذهب الطالب إلى المدرسة ويلتزم بالإجراءات الاحترازية، والخيار الثاني والاختيار الثاني هو تحول الطالب لنظام المنازل هذا العام وأن يعلم نفسه بالطريقة الملائمة له.
وأضاف الوزير أن الخيار الثالث هو طلب أولياء أمور الطالب استبعاده من العام الدراسي بأكمله هذا العام وعدم تحمل مسؤولية الرسوب وتأجيل الدراسة للعام المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات التي توفرها الدولة حاليا في المدارس آمنة تمامًا وأن المساعدة المتبادلة للطلاب تهدف إلى حمايتهم من الاكتظاظ ضمن الاجراءات الاحترازية.
الموجة الثانية من كورونا.. طارق شوقي يعرض على الطلاب 3 اختيارات للمواجهة
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