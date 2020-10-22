الموجة الثانية من كورونا.. طارق شوقي يعرض على الطلاب 3 اختيارات للمواجهة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك 3 خيارات لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لمواجهة مخاوف الوالدين من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.









العام الدراسي الجديد





وأضاف شوقي، خلال مقابلة هاتفية مع برنامج ”مساء دي ام سي” المذاع على قناة “DMC” اليوم الأربعاء، أن الخيار الأول هو أن يذهب الطالب إلى المدرسة ويلتزم بالإجراءات الاحترازية، والخيار الثاني والاختيار الثاني هو تحول الطالب لنظام المنازل هذا العام وأن يعلم نفسه بالطريقة الملائمة له.



