أبرزهن مي عمر.. نجمات يمتنعن عن حضور مهرجان الجونة السينمائي تعرف عليهن

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ينتظر مهرجان الجزنة السينمائي عدد كبير من الفنانين، وبالأخص يهتمون بحفل الختام والإفتتاح ليظهرو على السجادة الحمراء بفساتين متألقة تبهر الجماهير.

ولكن يمتنع عدد من الفنانين حضور مهرجان الجونة السينمائي لإنشغالهم في عدد من الأمور والأعمال الفنية التي تأخذ معظم وقتهم.

وأبرزهم الفنانة مي عمر والتي تنشغل في أول بطولة مطلقة لها وهو مسلسل "لؤلؤ"وأيضا الفنانة نجلاء بدر لإنشغالها في نفس المسلسل،وإيمان العاضي والتي من المقرر أن تحضر حفل الاتتاح فقط وتعود لإرتباطها بتصوير مسلسل "واقع افتراضي"، ومي سليم التي قررت أيضا حضور حفل الإفتتاح ثم تعود لتصوير مسلسل "ضربة معلم".

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