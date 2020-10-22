بشرى مجرد موظفة..تعرف على التغييرات الصادمة لمهرجان الجونة لعام 2020

Advertisements

حدثت تغييرات كثيرة، في طريقة إدارة مهرجان الجونة السينمائي لعام 2020، وذلك على عكس الأعوام السابقة.



ويرصد "الفجر الفني" هذه التغيرات والتي حدثت خلف الستار قبل إعلان المهرجان ذلك في بياناته:



انتقل منسي من منصب المدير التنفيذي إلى أن يكون مستشارًا تنفيذيًا، فيما أصبح كمال زادة مستشارًا ماليًا وليس المدير المالي للمهرجان.



وأصبح نجيب ساويرس مجرد راعي للمهرجان، وسميح ساويرس هو المسئول عن كل شئ، وأصبحت أيضا بشرى موظفة فقط ومنسي في مناصب شرفية.



وعلى الجانب الآخر كان منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وتمتلك الشركة التي تسمى "Festival" الفنانة بشرى وكمال زادة المدير المالي.

