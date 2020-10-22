ناصيف زيتون يفجّر "يا عسل" مباشرةً مع الفانز

كما عودتنا شركة Music Is My Life وناصيف زيتون السبّاقين في الخطط التسويقية لإطلاق الأغاني، إتّفق الطرفين على إطلاق أغنية جديدة من الألبوم الثالث ولكن ودائماً باعتماد خطّة جديدة. وتمّ إطلاق "يا عسل" اليوم بطريقة مبتكرة مع الفانز.





بدأت الفكرة بإحياء LiveChat عبر قناة ناصيف زيتون الرسمية على يوتيوب حيث دردش ناصيف مع فانزاته وتفاعل معهم شخصيّاً، وفي سابقة قل نظيرها يتصدّر فيديو ترويجي عن موعد ال YouTube Live الذي هو عبارة عن 17 ثانية فقط، قائمة التريندينغ وقد تخطّى المئة ألف مشاهدة بعد 24 ساعة مع أنّه لا يتضمّن مقطع من أغنية جديدة ولا يكشف بصورة كاملة عن صورة الفنان.





بعد ذلك أطلّ ناصيف في اليوم التالي عبر YouTube Live وأطلع الفانز في سياق الحديث عن وجود أغنية جديدة تحت عنوان "يا عسل" كما كشف عن مقطع منها، تصعّدت الأمور بين الفنان وجمهوره الحبيب ومن كثرة حماس الفانز لم يرفض ناصيف طلبهم، وفجّر المفاجأة الكبيرة بإطلاق الأغنية والفيديو فوراً بعد الإنتهاء من الLive.





الأغنية من كلمات فادي مرجان، ألحان علي حسّون وتوزيع جيمي حداد أمّا الفيديو هو من إخراج ريشا سركيس.

لمشاهدة "يا عسل" على يوتيوب:



