وفد بيراميدز يزور الرباط لمعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب





زار وفد نادي بيراميدز مدينة الرباط العاصمة، اليوم، الخميس، لمعاينة كافة الترتيبات الخاصة بانتقال البعثة للمدينة استعدادا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وضم الوفد، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، ومحمد صلاح مدير فريق الكرة، ومحمود فتح الله المدرب العام للفريق، ووليد مهدي مدير المباريات.





وزار الوفد فندق الإقامة بمدينة الرباط والذي من المنتظر أن تقيم فيه البعثة، بجانب زيارة ملعب نادي الفتح الرباطي لخوض التدريبات عليه حتى موعد المباراة الهامة أمام نهضة بركان والمحدد لها يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



