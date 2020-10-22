حركة حماس تدير مقرا سريا للحرب الإلكترونية فى تركيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

علمت أجهزة المخابرات الغربية، أن حماس أقامت مقرًا سريًا فى تركيا لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة، وذلك وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الدولية.

 

وبحسب مصادر استخباراتية غربية، فإن المقر الرئيسى فى اسطنبول، المدينة الرئيسية في تركيا، تم إنشاؤه قبل نحو عامين وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية في المدينة، والتي تتعامل بشكل أساسي مع التنسيق والتمويل، وهي تعمل بتوجيه من القيادة العسكرية لحماس في غزة، وتم فتحها دون علم الحكومة التركية.

 

وبحسب المصادر فإن نشطاء الحركة غير معروفين لأعضاء حماس الآخرين فى تركيا، ولم يخطروا حكومة الرئيس أردوغان بوجودهم، ويدير المقر سماح سراج، وهو عضو بارز في حماس من غزة ويتبع الحركة مباشرة.

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ 35 دقيقة

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 7 ساعات

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المقاصة يصدر بيانًا رسميًا لكشف حقيقة بيع النادي

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

06:02 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

07:14 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»