موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، مباراة يوفنتوس ضد ضيفه هيلاس فيرونا، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس لاستغلال الدفعة المعنوية بعد فوزه أوروبياً على مضيفه دينامو كييف الاوكراني، وتعويض تعادل الجولة الماضية في الكالتشيو ضد كوروتوني.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الأحد 25 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الكالتشيو برصيد 8 نقاط، مقابل 7 نقاط لفريق هيلاس فيرونا، يحتل بها المركز السابع.

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