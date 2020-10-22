كريم فهمي يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده

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هنأ الفنان كريم فهمي، لاعب النادي الأهلي حسام غالي بعيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "فهمي" على الصورة التي جمعته بحسام غالي قائلا: "كل سنة وانت طيب يا حوس ويارب أشوفك رئيس النادي الأهلي، بس بعد شوية علشان بيبو، كل سنة وانت طيب يا كابيتانو".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وشريف رمزي وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.