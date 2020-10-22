كريم فهمي يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
هنأ الفنان كريم فهمي، لاعب النادي الأهلي حسام غالي بعيد ميلاده، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فهمي" على الصورة التي جمعته بحسام غالي قائلا: "كل سنة وانت طيب يا حوس ويارب أشوفك رئيس النادي الأهلي، بس بعد شوية علشان بيبو، كل سنة وانت طيب يا كابيتانو".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وشريف رمزي وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني أبي

أخبار تهمك

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

سيناريو وحيد يقرب أحمد فتحي من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

دانا حمدان تهنيء شقيقتها مي سليم بعيد ميلادها

أمير كرارة يهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده

جولة مع الفنانين.. أحمد سعيد عبد الغني بعد وفاة والده: مع السلامة يا حبيبي

كريم فهمي يهنئ يسرا بعيد ميلادها

شاهد.. أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في "شهر العسل" (فيديو وصور)

محمد عبد الرحمن يهنئ علي ربيع بعيد ميلاده

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيء (فيديو)

10:31 ص

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

06:02 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»