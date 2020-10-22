سيناريو وحيد يقرب أحمد فتحي من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا





اقترب أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مغادرة القلعة الحمراء، نهاية الموسم الكروي الجاري، بعد إعلان بيراميدز التعاقد معه.





سيناريو مشاركة أحمد فتحي في نهائي أبطال أفريقيا





وتنتهي علاقة أحمد فتحي، بالنادي الأهلي بشكل رسمي يوم31 أكتوبر الحالي، وبعدها ويصبح لاعبًا فى صفوف فريق بيراميدز الذى أعلن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى لمدة 3 سنوات.





ولا يوجد أمام الأهلى حلاً لتواجد أحمد فتحى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا إن يتم تجديد التعاقد مع اللاعب ليصبح مستمرًا فى صفوف الفريق الأحمر ولا يرحل بنهاية الموسم الحالى.





وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء غدًا الجمعة ضمن إطار منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



