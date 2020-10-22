كشف حساب كومان في مواجهات كلاسيكو الأرض

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيستضيف على ملعبه الكامب نو غريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت القادم في مباراة كلاسيكو الأرض وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية بأن هذه ستكون المباراة الأولى لكلاسيكو الارض للهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا كمدير فني بعد أن خاضها كثيرًا كلاعب في صفوف الفريق الكتالوني.

وأكدت التقارير الصحفية أنه بالنسبة لتاريخ مواجهات كومان لريال مدريد كمدير فني فكان ذلك في مواجهة واحدة فقط عندما كان يقود فالنسيا في موسم 2007/2008 وتمكن من قيادة فريقه للفوز في معقل الملكي سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه عندما كان كومان لاعب واجه ريال مدريد في 17 مباراة، فاز في 6 مباريات وخسر 6 مباريات وتعادلا في 5 مباريات.

وألمحت التقارير الصحفية أن كومان تمكن من تسجيل 5 أهداف في كلاسيكو الأرض وكانت جميعها في المباريات التي خاضها في بطولة الدوري الإسباني وعددها 11 مباراة.

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