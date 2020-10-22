نجلاء بدر تستعرض ليقاتها البدنية في "الجيم"

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ظهرت الفنانة نجلاء بدر، في أحدث جلصات تصوير لها أثناء ممارستها الرياضة في الجيم وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت "بدر" في الفيديو تقوم بأعمال رياضية شاقة وكتبت تعليقا قائله: "لا يتعلق الأمر بشكل جديد، بل يتعلق بنمط حياة جديد

شكرا مدربي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر، مشاركتها في مسلسل "النوة"، مع عدد من الفنانين من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.