"مستقبل وطن": لقاء وزيرة التجارة مع وفد الخارجية الأمريكية يستهدف زيادة التبادل التجاري

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن المباحثات التي عقدتها، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، تستهدف زيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع عمق العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة.

وأضاف منظور، في بيان له، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعد ثالث أكبر مستثمر في مصر، بينما تعد مصر أكبر مُتلقي للاستثمار الأمريكي في أفريقيا والثانية بالشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية في مصر 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة، كما ارتفع حجم استثمارات الولايات المتحدة في مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 2244.4 مليون دولار عام 20172018 مقارنة بـ 1832.9 مليون دولار عام 20162017، مُؤكدًا أن هناك تطور ملموس في مستوى العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 8 مليار و618 مليون دولار، مُتوقعًا زيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حوالي 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن كافة مؤسسات الدولة المصرية تقوم بإزالة العراقيل أمام حركة الاستثمار في مصر لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية لنهضة البلاد، وبما يخدم مصلحة المُستثمرين بما يتناسب مع احتياجات الدولة.

وكانت قد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.

وقالت إن القيادة السياسية في البلدين توليان اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية، وزيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة الذي يزور مصر حاليًا لعقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية وبحث عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى المشترك، حضر اللقاء چوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

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