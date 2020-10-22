الأعلامية كوثر الخليلى تعاود تقديم برنامج"أحلامك"





تستعد الأعلامية كوثر الخليلى لتقديم حلقات جديدة من برنامجها الشهير والذى يحمل أسم"أحلامك"،وذلك عبر إحدى القنوات الفضائية الشهيرة،وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.





وتقول "الخليلى" أن الوصول إلى النجاح يتطلب أمرين هما الثقة بالنفس والأيمان على الرغم أن كلاهما له معنى مختلف إلى أن الكثيرين يخلطون فيما بينهما.





كما أكدت أن الثقة بالنفس هي القدرة على فعل الشىء أو عن مهارة معينة هل تجيدها أم لا؟ أما الأيمان بالنفس له علاقة برؤيتك عن نفسك ومعتقداتك وصورتك الذاتية.









ونصحت الأعلامية كوثر الخليلى بأنه لتحقيق الثقة بالنفس يجب ضرورة معرفة النقاط والقوة والضعف وامتلاك الشجاعة وتوسيع المدارك.



