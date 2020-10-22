الأعلامية كوثر الخليلى تعاود تقديم برنامج"أحلامك"
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:19 م
الفجر الفني
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تستعد الأعلامية كوثر الخليلى لتقديم حلقات جديدة من برنامجها الشهير والذى يحمل أسم"أحلامك"،وذلك عبر إحدى القنوات الفضائية الشهيرة،وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وتقول "الخليلى" أن الوصول إلى النجاح يتطلب أمرين هما الثقة بالنفس والأيمان على الرغم أن كلاهما له معنى مختلف إلى أن الكثيرين يخلطون فيما بينهما.
كما أكدت أن الثقة بالنفس هي القدرة على فعل الشىء أو عن مهارة معينة هل تجيدها أم لا؟ أما الأيمان بالنفس له علاقة برؤيتك عن نفسك ومعتقداتك وصورتك الذاتية.
ونصحت الأعلامية كوثر الخليلى بأنه لتحقيق الثقة بالنفس يجب ضرورة معرفة النقاط والقوة والضعف وامتلاك الشجاعة وتوسيع المدارك.
يذكر أن الأعلامية كوثر الخليلى ،بنت صيدا عروس الجنوب، معدّة برامج ومقدّمة أخبار وبرامج سياسية ، منسّقة ، إعلامية ، ناشطة بمجال السوشال ميديا influencer ، تنقّلت بالعدبد من المحطّات الفضائية منها " تلفزيون لبنان ، صوت الحرّية ، تلفزيون الحرّية ، تلفزيون العقارية ، ال orient tv , مجلّة شيرين ، citruss tv /mbc4 )