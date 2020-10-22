البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بقيادة قطاع السيارات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
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انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بقيادة قطاع السيارات الذى هبط بنحو 1.1 بالمائة لتقود الخسائر في البورصات الأوروبية، بينما ارتفع قطاع السفر والترفيه 1.5 بالمائة.

لا تزال محادثات التحفيز الأمريكية موضع تركيز الأسواق العالمية مع عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر .

وأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثة هاتفية لمدة 48 دقيقة بالأمس وسط علامات ضئيلة على إحراز تقدم.

وتستمر الشركات الأوروبية في الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية، حيث كشفت الشركة المالكة بـ"بريتش إيروايز" عن تحقيق خسائر 1.5 مليون دولار خلال الربع الثالث.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 360 نقطة، في حين ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة إلى 5785 نقطة.

كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 12543 نقطة، واستقر المؤشر الفرنسي "كاك" مسجلاً 4851 نقطة.

ويحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة عند 1.1822 دولار.

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