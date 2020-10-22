القومي للبحوث: توصلنا لكمامة قاتلة للفيروسات قابلة للغسيل 50 مرة (فيديو)



وتابع "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "عيادة "ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس أن المركز يعمل على التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال التواصل مع الفلاح من خلال الإنترنت أو الموبيل، كما أن المركز يعمل على استنباط أصناف جديدة قادرة على تحمل الجفاف، مما يرشد استخدم المياه، كما أن المركز أستطاع تصنيع الفلاتر الخاصة بتحلية المياه خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن ميزانية المركز لا تسمح القيام بأبحاث لا تحتاجها مصر، مشيرًا إلى أن المركز كان يقوم بإعداد أبحاث لدول أخرى خلال الفترة السابقة، ولكن الفترة الأخيرة يتم العمل على ربط الأبحاث باحتياجات الصناعة، وفي هذا الشأن تم إنتاج توربينات الرياح، وإنتاج ألواح الطاقة الشمية، وتم استنباط تكنولوجيا جديدة للتخلص من قش الأرز، والاستفادة منه، كما أن المركز قام بالعديد من الابحاث على النباتات التي تزرع في المناطق الصحراوية.



ولفت إلى أن المركز استطاع إنتاج كمامة قاتلة للفيروسات والميكروبات، خلال أزمة كورونا، ورغم ذلك أسعارها أرخص كثيرًا من التي تستورد من الخارج، وقابلة للعسل أكثر من 50 مرة.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز قام بالكشف على العاملين في المركز للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وتم اكتشاف وجود حالات كبيرة أصيبت بالفيروس وتماثلت للشفاء دون أن تعلم على الإطلاق.