عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن الخطاب الذى تم ارساله رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أمس الأربعاء، والذي أكد خلاله أنه متمسك بإقامة مباراه العودة للدور نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا في موعدها يوم ٢٤ أكتوبر، وأنه في حال وجود نية لتأجيلها بسبب وجود حالات إصابة كورونا بين صفوف الرجاء المغربي فإنه لايمانع فى التأجيل، بشرط أنه في حال وصول فريق الزمالك إلى الدور النهائى يتم تأجيل موعده بنفس عدد الأيام التي تم تأجيل فيها لقاء الإياب تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص خصوصا أن الزمالك راعي ظروف الرجاء.

وأشار الخطاب أنه ليس من العدالة إذا تأهل نادي الزمالك إلى النهائى بإذن الله أن يكون أمامه 5 أيام فقط قبل أن يلعب النهائى بينما منافسه قد حصل على راحه ١٤ يوما، وإذا كنا قد قدرنا ظروف نادى الرجاء والاتحاد الإفريقي للإجراءات الخاصة بفيروس كورونا فإنه من الواجب أن يقدر الاتحاد الأفريقي الظروف الارهاقية والإصابات للاعبي نادي الزمالك إذا تأهل للنهائى.

وأوضح الخطاب إلى أنه في حال صدور قرار التأجيل فإنه يتحتم تأجيل لقاء الأهلي والوداد لتقام المباراتين على يومين متتاليين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 

وأكد رئيس الزمالك، أن هذا الخطاب يأتي للرد على المرتزقة الذين يشككون في عدم التحركات التي قام بها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والذي أكد أنه ليس كل ما يعرف يقال.

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