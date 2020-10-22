تفعيلاً لتوجيهات محافظ الفيوم.. السكرتير المساعد يشهد الندوة التعريفية لذوي الهمم حول مصادر تمويل مشروعاتهم الصغيرة

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توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بشركات ومصانع القطاع الخاص



توفير التدريب اللازم لذوى الهمم لإتقان الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهم



الفيوم: الندوات التعريفية فرصة لربط ذوى الاحتياجات بالمبادرات الحكومية وتوفير مصادر تمويل بفائدة ميسرة







تفعيلًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالاهتمام بذوى الهمم ومتحدي الإعاقة، بعقد الندوات التوعوية والتعريفية حول مصادر تمويل مشروعاتهم الصغيرة، وفي هذا الصدد شهد المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، الندوة التعريفية الأولى لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، من أبناء مركز ومدينة الفيوم، التى عقدت بنادي متحدي الإعاقة بالاستاد الرياضي بالفيوم.



حضر الندوة الأستاذة منى عيسى عضو فرع المجلس القومي للمرأة على كرسي الإعاقة، والأستاذ محمد رمضان مدير إدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة، والدكتور أسامة عبد الفتاح منسق برنامج فرصة ورئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ علاء حيدر أحد مسئولي برنامج مشروعك.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الندوة التعريفية تناولت، أهم المشروعات الصغيرة، والجهات المنفذة لها، ومصادر التمويل، وقيمة القرض، ومدة السداد، مضيفًا أنه تم استعراض طرق تمويل المشروعات الصغيرة، ووسائل مساندة تلك الفئة المهمة من فئات المجتمع، وأهمية العمل بمشروعات تتناسب مع ظروفهم الشخصية وحياتهم المعيشية.



أشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، أن الندوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير مصادر ومشروعات للدخل مناسبة لهم تعينهم على الحياة، لافتًا إلى أهمية التدريب على الحرف اليدوية، لإكساب ذوي الهمم الخبرة الكافية لاتقان تلك الحرف، مع مراعاة ظروف كل مستفيد، وبحث مجالات عمل ملائمة لهم.



ومن جانبهم أوضح مسئولو برنامج فرصة ومشروعك وإدارة تنمية القرية، بأن تلك الجهات تمول العديد من المشروعات بقروض مسيرة، تبدأ من ألف جنية وعلى فترات سداد تصل لثلاث سنوات، كالمعمول به من خلال مسئولي إدارة تنمية القرية من خلال قرض التنمية المحلية الميسر، كما يقوم برنامج فرصة بتدريب الراغبين في العمل وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن قروض مبادرة مشروعك، إضافة لتسويق منتجات متحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة.



كما تم خلال الندوة استعراض المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال تلك الجهات، مساندة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، بمجالات الملابس الجاهزة، والبقالة، والعلافة وتسمين الماشية، وورش الحرف كالنجارة والحدادة، وتصنيع الألبان ومناحل العسل وصناعة الخزف والسجاد والخياطة والتطريز ومراكز التجميل واستوديوهات التصوير وأكشاك بيع السلع والإكسسوارات، فضلًا عن توفير وظائف مناسبة لهم بالقطاع الخاص.



وفي ختام الندوة تم الاستماع لمطالب وتساؤلات الحضور من متحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتمت الإجابة عليها.

