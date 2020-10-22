التنمية المحلية: تشكيل عرفة عمليات لمتابعة كافة الاستعدادات للمقار الانتخابية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجه المحافظات برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، خاصة أن المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 24و25 من شهر أكتوبر، في 14 محافظة.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن وزير التنمية المحلية وجه الوحدات المحلية في المحافظات بتنفيذ أي قرارات لتعديل أي مسميات للمدارس التي ستستخدم كمراكز انتخابات، حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، وطالب رؤساء المراكز والأحياء بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ولفت إلى أن التنمية المحلية فتحت غرفة العمليات، وتم ربطها بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة كافة الاستعدادات لتجهيز المقار الانتخابية، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار السادة الناخبين بشكل لائق، خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في استعداد دائم لإجراء أي استحقاق انتخابي في المواعيد القانونية المقررة بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا خلال إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن اللجان سيتم تعقيمها قبل بدء الاقتراع وفي نهاية اليوم، مع فرض ارتداء الكمامة على كافة أطراف المنظومة الانتخابية بدءً من القاضي المشرف على اللجنة ومعاونيه، موضحًا أن الهيئة وفرت كمامات وقفازات مجانية للناخبين بمراكز الاقتراع لمن ليس لديه كمامة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة أعدت سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية، مع تعيين موظف لمتابعة التباعد الاجتماعي بصفوف الناخبين من أجل الحفاظ على أطراف المنظومة الانتخابية.

ولفت، إلى أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بإصدار قرارات حول إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم، منوهًا بأنه لضمان السرية وعدم التلاعب من أهل الشر تم اتباع إجراءات يصعب اختراقها، حيث يقوم المواطن بالدخول على موقع الهيئة لتسجيل بياناته ويظهر له كود خاص به لا يحق لغيره استعماله، مشيرًا إلى أن الهيئة أتاحت التصويت لمدة 10 أيام للتيسير على المواطنين، وحددت يومين لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر السفارات في الخارج.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.

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