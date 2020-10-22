القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشان إنتاج لقاح مصري ضد كورونا (فيديو)



وتابع "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "عيادة "ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن المركز يُدار فيه حاليًا أكثر من 500 مشروع بحثي، وبه الكثير من التخصصات النابعة من رؤية الدولة 2030 القائمة على تهيئة بيئة مشجعة للبحث والعمل والابتكار، والمحور الثاني خدمة المجتمع في البيئة والصناعة والزراعة، والعلوم المستقبلية.



ولفت إلى أن أهم محور في المركز هو الصحة والسكان، وأهم المشروعات في هذا الأمر هو استنباط لقاح ضد فيروس كورونا، وتم الوصول إلى المرحلة الإكلينيكية في هذا اللقاح، وتم تقديم طلب لوزارة الصحة لإعداد التجارب الإكلينيكية بعد نجاح التجارب الأولية، كما أن المركز يعمل على علاج السرطان بتقنية النانو جولد، خلاف العمل على استنباط مجموعات تشخصية تستخدم في اكتشاف فيروس كورونا، خاصة أن كيفية اكتشاف فيروس كورونا في البداية كان صعبة، ووصل المركز لإنشاء قطعة لتحليل الفيروس تماثل المستورد تمامًا.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز يعود تاريخ إنشائه لعام 1939 وكان في هذا الوقت يسمى بمعهد فؤاد الأول للبحوث، ثم تدرجت المسميات حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المركز القومي للبحوث في عام 1956، مشيرًا إلى أن المركز أنشئ بهدف خدمة المجتمع من خلال الأبحاث، وبناء اقتصاد قومي قائم على العلم والمعرفة، وربط الاحتياجات البحثية بمتطلبات المجتمع من الزراعة والصناعة والبيئة.