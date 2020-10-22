جامعة حلوان: مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا لـ29 أكتوبر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:02 م
أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن مد فترة الالتحاق للطلاب الجدد والالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" لجميع كليات ومعاهد الجامعة بالبرامج التقليدية والبرامج الجديدة والمهنية حتى ٢٩ أكتوبر الجارى جاء ذلك  نظرًا لتأخر أعتماد بعض نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثلاث وحرصًا على مصلحة الدارسين.

وأشارت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه سوف يتم القبول وفقًا للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت أن الدراسة هذا العام سوف تكون بنظام التعليم الهجين والذي يشمل كلا من  حضور الدارسين الفعلي للكليات وكذلك نظام التعليم عن بعد Online، لكي يتمكن الدارس من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات.

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