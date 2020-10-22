غفوة زيدان تُسبب كارثة جديدة داخل ريال مدريد.. بيريز يُطيح بثلاث لاعبين دفعة واحدة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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تسبب أسلوب المداورة الذي يتبعة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في تلقي النادي الملكي لهزيمة في غني عنها أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضطر المدرب الفرنسي لعمل عدة تغييرات في تشكيل النادي الملكي أمام نظيره الأوكراني، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق من التعارض إلي أي إصابات أو إجهاد بدني قيل مواجهة الكلاسيكو السبت المقبل.

إضافة إلي ذلك تسبب غياب القائد سيرجيو راموس عن اللقاء بسبب الإصابة، دفع زيدان لعمل ثنائية غير منسجمة بين الثنائي رافاييل فاران وإيدير ميليتاو في خط الدفاع مما تسبب في تلقي النادي الملكي ثلاثة أهداف خلال مجريات الشوط الأول.

فيما لم يظهر المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بشكل جديد في هجوم ريال مدريد، بعد أن دفعة به زيدان من أجل تعويض مواطنة كريم بنزيما الذي قد خشي عليه من الإجهاد.

وأعترف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتلك الأخطاء خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمواجهه شاختار قائلاً : "هذه لحظة سيئة، لم أرى الفريق كما أردت، وعندما لا أرى الفريق كما أريد، هذا خطئي، في الشوط الثاني كانت لدينا ردة فعل، أنا المسؤول ويجب أن أبحث عن الحلول، وهذا ما سأحاول فعله، هم في الميدان وأنا علي إيجاد الحلول لهم".

ومن جهته ذكر موقع " البرنابيو ديجيتال " المُقرب من نادي ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي سوف يبحث خلال الأيام المقبلة أن عروض جادة لثلاث لاعبين داخل ريال مدريد من أجل تسويقهم في أسرع وقت.

وأشار الموقع أن بيريز قد سئم تواجد الثلاثي فاران وميليتاو ويوفيتش داخل سانتياغو برنابيو، بعد الأداء المتدني الذي ظهر به الثلاثي في تشكيل المدرب زين الدين زيدان منذ بداية الموسم.

واختتم الموقع أن النادي سوف يعوض ذلك النقص في الخط الدفاعي بمحاولة التعاقد مع الثاني باو توريس مدافع فياريال الإسباني، دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني، فيما يعد مبابي هدف أساسي من أجل تدعيم الخط الأمامي.

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زيدان ريال مدريد برشلونة

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