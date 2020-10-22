تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وكان الأهلي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على الوداد المغربي يوم السبت الماضي في الدار البيضاء، بهدفين مقابل لا شيء.





وأحرز هدفي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة، بالإضافة إلى علي معلول من ركلة جزاء.





ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي أمام الوداد، على التردد الأرضي لقناة "أون تايم سبورت" على التلفزيون المصري الأرضي.





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