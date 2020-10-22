تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على الوداد المغربي يوم السبت الماضي في الدار البيضاء، بهدفين مقابل لا شيء.

وأحرز هدفي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة، بالإضافة إلى علي معلول من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي أمام الوداد، على التردد الأرضي لقناة  "أون تايم سبورت" على التلفزيون المصري الأرضي.

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تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن اللقاء المرتقب لفريقه، لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بإحدى مباريات الدوري العام.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، حرص الاطمئنان على سير برنامج تأهيل رامي ربيعة مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز ذهابًا بهدفين دون رد.

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