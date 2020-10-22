تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:30 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الجمعة نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرصة أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى مساءً.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ...

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية...
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دمياد، بورسعيد.
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

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